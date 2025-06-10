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Göçmenlere Yönelik Sert Baskınlar Artıyor

GÖÇMENLERE YÖNELİK SERT BASKILAR

Haziran ayında Los Angeles’ta gerçekleştirilen göçmenlere yönelik şiddetli baskınlar, Amerikan toplumundaki derin kutuplaşmanın ve artan şiddetin en son örneği olarak dikkat çekiyor. Göz yaşartıcı gaz ve biber gazı kullanarak düzenlenen bu operasyonlarda, barışçıl protestocular, gazeteciler ve masum siviller lastik mermi ve şok bombalarıyla hedef alınıyor. Amerika’da “ölümcül olmayan” mermiler olarak tanımlanan bu silahlar bile ciddi yaralanmalara yol açabiliyor.

PROTESTOLAR VE POLİS MÜDAHALESİ

Başkan Donald Trump, göçmenlik yetkililerini zırhlı araçlar ve tam donanımlı askerlerle destekleyerek, protestoları “isyancı” olarak tanımladığı gruplara karşı Ulusal Muhafızlar aracılığıyla bastırmaya çalışıyor. Baskınlar özellikle Demokrat kontrolündeki bölgelerde yoğunlaşıyor. Bu olaylar sonucunda 44 kişi gözaltına alınırken, çoğunun saatler içinde hukuksuz şekilde sınır dışı edilmesi bekleniyor. Protestoların büyümesiyle birlikte polis, sert müdahalelerde bulunuyor; araçlar ateşe veriliyor ve taşlar atılıyor.

GÜVENLİK TEHDİDİ AÇIKLAMALARI

Savunma Bakanlığı, deniz piyadelerini hazır bekletirken, Beyaz Saray “ülkenin güvenliği tehdit altında” açıklaması yaparak sert önlemlerin devam edeceğinin sinyalini veriyor. Ancak, bu gelişmeler İngiliz medyasında geniş yankı buluyor. Birçok yayın organı, Amerika’daki siyasi ve sosyal kutuplaşmanın kontrolden çıkarak, adım adım iç savaşa doğru gittiğini öne sürüyor.

DEMOKRATİK HAKLARIN İHLALI

Eleştirmenler, bu operasyonların siyasi amaçlarla yapıldığını, masum insanların mağdur edildiğini ve temel demokratik hakların ihlal edildiğini savunuyor. ABD’deki bu kriz, yalnızca Los Angeles ile sınırlı kalmayıp, ülke genelinde artan gerilim ve şiddet ortamının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Uzmanların gözleri, Amerika’nın geleceğine çevrilirken, eğer bu durum kontrol altına alınmazsa, ülkede çok daha büyük ve yıkıcı iç çatışmaların kaçınılmaz olacağı uyarısı yapılıyor.

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