Göçmenleri tehdit etti: Müsamaha yok

ABD Başkanı Donald Trump, 7 bin kişilik göçmen konvoyunda yer alanları alenen tehdit etti.

Trump, Orta Amerika’dan yola çıkan ve ABD’nin güney sınırına ulaşan göçmenlere ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Mahkeme onayı olmadığı sürece hiçbir göçmenin ülkeye alınmayacağını vurgulayan Trump, “Ülkemize sadece yasal olarak gelenlere izin vereceğiz. Bunun haricinde çok güçlü politikamız ‘yakala ve tutukla’ şeklindedir” ifadesini kullandı.

Trump, göçmenlerin Meksika’da kalacağını belirterek gerekli görülmesi halinde güney sınırlarının tamamen kapatılacağını kaydetti.

Donald Trump, “ABD’nin onlarca yıldır süren tacizden sonra artık bu pahalı ve tehlikeli duruma müsamaha göstermesinin bir yolu yok!” ifadesini kullandı.