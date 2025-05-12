Göçmenlik Merkezinde Protesto Düzenlendi

PROTESTO DÜZENLENEN MERKEZDE TOPLANMA

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) yeni açılan merkezi önünde bir grup aktivist toplandı ve tesisin kapatılması için protesto gerçekleştirdi. Newark kentindeki ICE merkezinin önünde sıraya giren aktivistler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu bu yapının kapatılmasını ve içerideki insanların salıverilmesini talep etti. Çoğunluğu din adamları olan protestocular, ülke genelinde gözaltındaki tüm düzensiz göçmenlerin derhal salıverilmesi gerektiğini dile getirerek, ABD’ye sığınma ihtiyacı duyan herkesin bir kez daha kabul edilmesini istedi.

DİN ADAMLARINDAN AÇIKLAMALAR

Protesto sırasında konuşma yapan bazı Hristiyan din adamları, ICE merkezindeki uygulamaların “Tanrı’nın ilkelerini ihlal ettiğini” ifade etti. Ayrıca protestoya katılan Musevi din adamları, Yahudi topluluğunun geçmişte zor zamanlar geçirdiğini ve bazı ülkelerin sınırlarından kaçarak hayatta kalmak zorunda kaldıklarını hatırlattı. Bu sebeple, günümüzdeki düzensiz göçmenlerle benzer bir kaderi paylaştıklarını vurguladılar. Yaklaşık 50 din adamı, aktivite boyunca düzensiz göçmenler için dua ederek ilahi de okudu.

BARAKA’NIN TUTUKLANMASI VE HÜKÜMET ELEŞTİRİLERİ

ABD hükümetinin göçmen politikasını eleştiren göstericiler, taşıdıkları dövizlerle “özgürlüğün artırılmasını ve sınır dışı uygulamalarının azaltılmasını” talep etti. Protesto düzenlenen ICE merkezinde Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka’nın gözaltına alınması dikkat çekti. Baraka, 9 Mayıs’ta, kendi belediye sınırlarında açılmasına karşı olduğu daha önce belirttiği ICE merkezini denetlemek isterken, ICE polisiyle tartışma yaşadı. New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, yaptığı bir paylaşımda Baraka’nın merkezi izinsiz girdiği ve ICE polisinin merkezden çıkma yönündeki uyarılarına dikkate almadığını söyledi. New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy de Baraka’nın haksız yere tutuklanmasından dolayı büyük bir öfke duyduğunu açıkladı. Belediye Başkanı daha önce, gözaltı merkezinin yasal izinlere sahip olmadığını ifade eden iddialar ortaya atmıştı.