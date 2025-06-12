Göçmenlik Ve Gümrük Muhafaza Toplantısı Yapıldı

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Los Angeles’taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarına ilişkin bir basın toplantısı yaptı. Toplantı sırasında, Los Angeles’taki protestoların önemli bir konu haline geldiği gözlemlendi. Bakan Noem konuşmasına devam ederken, Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla’nın soru sormak istemesi üzerine müdahale oldu.

SENATÖR PADILLA SALONDAN ZORLA ÇIKARILDI

Padilla, “Ben Senatörüm ve Bakan’a bir sorum var.” şeklinde seslendiğinde, en az üç güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından zorla çıkarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Padilla’nın salon dışında güvenlik görevlilerine, “Elinizi üzerimden çekin.” diyerek bağırdığı ve bu arada ellerini havaya kaldırmasına rağmen iterek uzaklaştırıldığı görülüyor.