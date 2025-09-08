Göçükte 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

GÖÇÜĞÜN MEYDANA GELDİĞİ OLAY

Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Porsuk Mahallesi’nde bir evde meydana gelen göçük, iki çocuğun ağır yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay akşam saatlerinde, Hamit Kara’ya ait evde gerçekleşti. Evin çatısında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük oluştu. Olay anında evde 4 kişilik Kara ailesi ile 2 misafir bulunuyordu.

ENKAZ ALTINDA KALANLARA MÜDAHALE

Göçükten etkilenenlere çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Yapılan ihbar sonrası, olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, göçük altından çıkarılan anne ile iki çocuğunun durumunun ağır olduğu tespit edildi. Evde bulunan diğer 3 kişi ise olayı yara almadan atlattı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE KAYBETTİKLERİ DURUM

Enkaz altından çıkarılan çocuklardan Kerimhan Kara (6) ve Sudenaz Kara (11), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan annenin tedavisi ise devam ediyor. AFAD ekipleri, göçüğün nedenini araştırmak için bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.