Göçükte Kalınan İşçi Kurtarıldı

Kahramanmaraş’ta altyapı çalışmaları esnasında yaşanan göçük olayı sonucunda bir işçi, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kurtarılmıştır. Merkez Onikişubat ilçesindeki Hacımustafa Mahallesi’nde yapılan altyapı çalışmaları sırasında aniden bir göçük meydana gelmiştir. Kanalın içerisinde bulunan işçilerden Abdülmelik T., bu göçüğün altında kalmıştır.

Ekiplerin Hızlı Müdahalesi

Diğer işçilerin yaptığı ihbar sonucunda olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri yönlendirilmiştir. Ekipler, cansiperane bir şekilde çalışarak Abdülmelik T.’yi toprak altından yaralı olarak çıkarmıştır. Kendisi, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Yapılan ilk müdahalenin ardından Abdülmelik T., Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.

Sağlık Durumu İyi

Hastaneye kaldırılan Abdülmelik T.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verilmiştir.

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano’nun Bildirdiğine Göre Taraflar Uzlaştı

Galatasaray, Monaco'da oynayan Wilfried Singo'yu transfer etmek üzere anlaşmaya çok yakın. 24 yaşındaki futbolcu, hem stoper hem de sağ bek olarak görev yapabiliyor.
İstanbul’da Kaybolan Çocuk İçin Araştırma Sürüyor

İstanbul Sultangazi'de denize gitmek üzere evden çıkan 12 yaşındaki Hacı Rabia, 4 gündür kayıp. Aile ve komşular çocuğu bulmak için seferber oldu.

