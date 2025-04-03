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Göçükte Üç İşçi Hayatını Kaybetti

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Alınan bilgiye göre Bahçelievler Mahallesi’nde kanalizasyon çalışması esnasında 4 işçi, kepçe ile gerçekleştirilen kazı sırasında göçükte kaldı. Tonlarca toprak altında kalan işçilerin kurtarılabilmesi için bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi. Göçük altında kalan işçilerden biri, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

GÖÇÜKTE ÜÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kanalizasyon çalışmaları sırasında gerçekleşen göçükte toprak altında kalan Engin Çekiç, Halil Kartal ve Abdülkadir Altınsöz isimli işçiler, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen 3 işçi yaşamını yitirdi.

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