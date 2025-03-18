Godzilla Filmi: Konusu ve Oyuncuları

GODZİLLA FİLMİ TELEVİZYONDA

İzleyicileri ekran başına kilitleyen Godzilla filmi, sinemadaki serüveninin ardından şimdi televizyon ekranlarında da izleyici ile buluşuyor. Godzilla filmi hakkında merak edilenler, ele alınacak konular arasında Godzilla’nın teması, oyuncu kadrosu ve özet bilgileri yer alıyor.

FİLMİN BAŞLANGICI

Yıl 1999. Filipinler’de gizemli dev yaratıklara ait kalıntılar keşfedilir. Ardından, Japonya’da bir nükleer santralde büyük bir felaket yaşanır. Santrale yakın olan bölge, nükleer kirlilik sebebiyle tehlikeli alan olarak ilan edilir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamaların aksine bu olayın bir deprem olmadığını düşünmektedir. Oğlu Ford’un askeri güçlere katılmasıyla birlikte, aklına gelen ilk düşünce, Japonya’ya giderek babasını alıp Amerika’ya geri getirmektir.

YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKAN TEHLİKE

Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önce yaşanan olayların tekrar gündeme geldiğini fark eder. Nükleer enerji ile beslenen bir yaratık, etrafında büyük bir yıkım bırakarak geri dönmüştür. Bunun üzerine Amerikan ordusu harekete geçer. Bu aşamada Ichrio Serizawa, tarih öncesi çağlardan beri efsane olmuş yaratık Godzilla’yı keşfeder ve dev canavar, uykusundan uyanarak gördüğü zulmün intikamını almak için harekete geçer.

GODZİLLA’NIN KADROSU

Senaryonun kalemleri David S. Goyer ve Max Borenstein’a aitken, filmde Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston ve Ken Watanabe gibi ünlü oyuncular rol alıyor.