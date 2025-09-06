Gök Cisminin Görüntüleri Paylaşıldı

AÇIKLAMALAR YAYIMLANDI

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nden geçen gizemli bir gök cisminin şimdiye kadar elde edilen en net görüntülerini paylaştı. Şili’deki Gemini South Gözlemevi’nde sürdürülen çalışmalar, aylardır gündemi meşgul eden ‘3I/ATLAS’ın gizemini aydınlattı. Güneş’e doğru saatte 221 bin kilometre hızla ilerleyen cismin, çekirdeğinin etrafında bir parlak bölge ve Güneş’in ters yönünde uzanan bir kuyruk bulunduğu ifade edildi.

Yeni Gözlemler

Lancashire Üniversitesi’nden Dr. Mark Norris, “Bu yeni görüntüler çok açık bir şekilde ‘3I/ATLAS’ın bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koyuyor” diye belirtti. Imperial College London’dan Dr. Matthew Genge ise ‘3I/ATLAS’ın atmosferinde, Dünya’daki kuyruklu yıldızlara göre daha fazla karbondioksit ve daha az su bulunduğunu vurguladı. Bu durum, cismin kendi yıldızından çok daha uzak bir bölgeden geldiğini gösteriyor.

GEZEGEN OLUŞUMUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Araştırmacılar, bu bulgunun uzak yıldız sistemlerindeki gezegen oluşum süreçlerine dair önemli ipuçları sağladığını ifade etti. Bu veriler, astronomi alanında yapılan araştırmaların derinliklerini artırıyor ve evrenin karmaşıklığına dair yeni anlayışlar sağlıyor.