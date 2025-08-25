Gökay Kalaycıoğlu’na Süleyman Orakçıoğlu Anlattı

İŞ DÜNYASI BAŞARI HİKÂYESİ

Haberler.com stüdyosunda Gökay Kalaycıoğlu’na verdiği röportajda, Süleyman Orakçıoğlu iş dünyasındaki başarısını, modaya bakış açısını ve markalarının gelişim sürecini aktardı. Orakçıoğlu, küçük yaşta ticarete atılmasıyla başlayan hikâyesini, iflas döneminde edindiği deneyimlerden bahsederek derinlemesine inceledi. Yapay zekâ destekli üretimden, Türk markalarının uluslararası başarılarına kadar pek çok konuya değinen Orakçıoğlu, Türk markalarının son yıllarda global pazarlarda önemli bir konuma ulaştığını ifade etti.

TÜRK MODASININ GÜÇLÜ TEMSİLİ

Orakçıoğlu, Türkiye’den yurt dışına açılan mağaza sayısının 5 bini aştığını belirterek, “artık Türk modası global arenada güçlü bir şekilde temsil ediliyor” dedi. Üçüncü fabrikalarının yatırımını tamamladıklarını da açıklayan Orakçıoğlu, seri üretimle özel üretimi yapay zekâ destekli bir sistemle bir araya getirdiklerini vurguladı. Teknolojinin modaya entegrasyonu, sektörde yeni bir dönemi başlatma potansiyelini taşıyor.

AİLE DEĞERLERİ VE BAŞARI YOLCULUĞU

Kariyeri boyunca zorluklarla karşılaştığını söyleyen Orakçıoğlu, iflas döneminde yaşadığı tecrübelerin bugünkü başarılarının temel taşlarını oluşturduğunu dile getirdi. İş dünyasında güven, vizyon ve sürekli gelişimin büyük önem taşıdığını belirten Orakçıoğlu, ailesinin bu süreçteki katkılarına dikkat çekti. Annesinin kendisine sağladığı desteği ve aile bağlarının hem özel hem de iş hayatındaki gücünü vurguladı. Ayrıca, çocuklarıyla kurduğu yakın ilişkilerin aile değerlerinin başarı yolculuğunda belirleyici bir unsur olduğunu ifade etti.