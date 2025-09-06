Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu programda Solaker

HAKANAĞA DOLU RÖPORTAJ

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haber Bahane programında bu hafta gazeteci Hakan Solaker konuk oldu. Yayın sırasında gerçekleştirdiği röportaj, hem Solaker’in meslek hayatındaki serüvenini hem de taşıdığı aile yaralarını içten bir şekilde aktardığı detaylarla doluydu. “Hayat beni çok erken büyüttü” ifadesiyle geçmişteki zorlukların hâlâ etkisini hissettiğini belirtti. Solaker’in hayatındaki travmanın başlangıcı, 8 yaşında babasının evi terk etmesiyle gerçekleşti. Tek odalı bir evde annesiyle zorlu bir yaşam sürdürdü ve hem okula devam edip hem de ailesine maddi destek sağlamak için çaba gösterdi. Çeşitli işlerde çalışarak sorumluluk almaya başladığını belirtti.

BABASININ HASTALIĞINI ANLATTI

Solaker, babasının alkol bağımlılığına rağmen çocuklarına karşı sevgi dolu bir tutum sergilediğini dile getirdi. Babasının daha sonra mesane kanseri teşhisi almasıyla büyük bir zorlukla karşılaştıklarını paylaştı. Tedavi sürecinde Amerika’dan doktor getirildiğini, maddi sıkıntılar nedeniyle ev ve araçların satılıp bankadan kredi çekildiğini anlattı. Tüm çabalara rağmen babasını kaybettiklerini ve son anlarında kendisine ilettiği sözlerin hayatını şekillendirdiğini ifade etti: “Babama vefatından bir gün önce yanındaydım. Bana, ‘Kardeşlerine sen sahip çık’ dedi. O günden sonra bu sorumluluğu hep taşıdım.”

Solaker, amcasının desteğiyle gazeteciliğe adım attı ve daktilo ile fotoğrafçılığı kendi başına öğrenerek geliştirdi. Nurcan Sabur’un yardımlarıyla magazin camiasında tanınmaya başladığını ve Orhan Gencebay ile İbrahim Tatlıses’i bir projede buluşturmanın kariyerindeki önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

ÖZEL HAYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Solaker, özel hayatına dair de içten yorumlar yaparak, İngilizce kursunda tanıştığı eşi Çiğdem ile evlendiğini, iki çocukları olduğunu aktardı. Ancak zamanla evliliğinin boşanmayla sonuçlandığını söyledi. “Boşandık ama dost kaldık. Çocuklarımız için birlikte hareket ettik” diyerek aile bağlarının önemine dikkat çekti.

DUYGUSAL ANLAR VE ANNESİNİN ETKİSİ

Programın duygusal anlarından biri, annesinin vefatını anlatırken yaşandı. Annesinin sadece 17 gün içerisinde hayatını kaybettiğini belirterek, “Anneme doyamadım. Son anına kadar yanındaydım. Onun sevgisi ve mücadelesi bana hep güç verdi” ifadelerini kullandı. Ayrıca kızı Aleyna’yla ilgili de duygularını paylaşan Solaker, “En büyük gururum kızım Aleyna. Şu an başarılı bir oyuncu ve hayatına kendi ayakları üzerinde devam ediyor” diyerek, boşanma sonrasında çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyümesi adına eski eşiyle olan dostane ilişkilerinin sürdüğünü ekledi. “Hayatta en değerli varlıklarım çocuklarım oldu. Onların yanında durmak, onları korumak benim için en büyük sorumluluk” şeklinde konuşarak, babalık görevine yönelik hislerini aktardı.