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Spor

Gökbakar’dan Koç’a Futbol Eleştirisi: Yalı mı, Yapı mı?

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GÖKBakar’IN TEBRİKİ

Gökbakar, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’yi tebrik ettiğini belirtiyor. “Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Futbol olarak son dakikaya kadar kazanmayı çılgınca istediler.” diyor. Maçta dikkat çekici bir diğer nokta da hakemin Trabzonspor’un ilk golünü net bir şekilde vermediği. Gökbakar, “Ama su yolunu buldu, Fenerbahçe kazandı.” ifadesiyle durumu değerlendiriyor.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ SORUNLAR

Gökbakar, bir futbolsever olarak maçtan keyif aldığını belirtiyor. Ancak maçın sonunda hakem hakkında konuşmanın kendisine düşündürdüğü tek şeyin “Türk futbolunda yapı yok.” olduğunu dile getiriyor. Son olarak, “Türk futbolunda yalı var.” ifadesiyle, Türk futbolunun mevcut yapısını eleştiriyor.

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