Gökbey Helikopteri Jandarma’ya Teslim Edildi

GÖKBEY HELİKOPTERİ JANDARMA’YA TESLİM EDİLDİ

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey’in dördüncü modeli, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, 4’üncü Gökbey helikopterinin envantere dahil olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Gökyüzündeki gücümüze güç kattık! 4’üncü Gökbey helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve ilk seri üretim olma özelliğini taşıyan ‘Gökbey’imizle vatan semalarında daha güçlü, daha kararlıyız” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca Gökbey helikopterinin görüntüleri de yer aldı.