Gökbey Helikopteri Jandarma'ya Teslim Edildi

GÖKBEY HELİKOPTERİ JANDARMA’YA TESLİM EDİLDİ

Yerli ve milli imkanlarla üretilen Genel Maksat Helikopteri Gökbey’in dördüncü modeli, Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim edildi. Jandarma Genel Komutanlığı, 4’üncü Gökbey helikopterinin envantere dahil olduğunu duyurdu. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Gökyüzündeki gücümüze güç kattık! 4’üncü Gökbey helikopterimiz, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen ve ilk seri üretim olma özelliğini taşıyan ‘Gökbey’imizle vatan semalarında daha güçlü, daha kararlıyız” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda ayrıca Gökbey helikopterinin görüntüleri de yer aldı.

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

