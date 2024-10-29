GÖKBEY Helikopteri Jandarma’ya Teslim Ediliyor

İLK GÖKBEY HELİKOPTERİ JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NA TESLİM EDİLDİ

Türkiye’nin ilk özgün genel maksat helikopteri GÖKBEY’in ilk teslimatı bugün gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı törende, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki tesislerinde, terör saldırılarının Türk savunma sanayiinin gelişimini durduramayacağını gösteren bir mesaj verilecek. GÖKBEY helikopteri, geniş görev yelpazesi sayesinde taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini gerçekleştirebiliyor.

T625 GÖKBEY’İN BAŞARIYLA TEST UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Nisan 2023 tarihinde T625 GÖKBEY helikopteri P1 Prototipi, TEI tarafından milli imkânlarla üretilen TS1400 Turboşaft Motorları ile ilk test uçuşunu başarıyla yaptı. Seri üretimi tamamlanan 3 adet T625 GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri, bugünkü törenle Jandarma Genel Komutanlığı’na teslim ediliyor.

SİPER ÜRÜN-1 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TSK ENVANTERİNDE

Çelik Kubbe’nin caydırıcı gücü olarak tanımlanan uzun menzilli bölge hava savunma sistemi SİPER Ürün-1, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterine giriş yaptı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yaptığı paylaşımda “SİPER’in ardı vatan” ifadesini kullanarak, “Uzun menzil ve yüksek irtifadaki caydırıcı hava savunma gücümüz SİPER Ürün-1 sistemi, şanlı ordumuzun emrinde gök vatanın kalkanı olacak” diye belirtti.