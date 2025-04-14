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Gökçe Ada, Hayalini Gerçekleştiriyor

POLİS OLMA HAYALİ

Çanakkale’de polis olma hayali kuran 18 Mart İlkokulu 1-D sınıfı öğrencisi Gökçe Ada, önemli bir etkinliğe imza attı. Küçük Gökçe, hayalini gerçekleştirme girişimi çerçevesinde Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’u makamında ziyaret etti.

BİR ARAYA GELEN İKİ İSİM

Büyük bir heyecanla çizdiği resimleri, en sevdiği polis oyuncaklarını ve kendi el yazısıyla yazdığı mektubu İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’a sunan Gökçe Ada, bu anlamlı buluşma sırasında keyifli anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Gökçe Ada ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güzel kızım, yolun ve bahtın daima açık olsun. Ülkemizi yarınlara taşıyacak olan sizlersiniz. Teşkilatımızın kutlu bayrağını sizlere devredecek olmanın huzurunu yaşıyoruz” sözlerini söyledi.

UNUTULMAZ HATIRALAR

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu. Bu tür buluşmalar, çocukların hedeflerine ulaşması konusunda ilham verici bir rol oynuyor.

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