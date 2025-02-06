Gökçe Dönmez, Kärcher Türkiye Pazarlama Müdürü

GÖKÇE DÖNMEZ’İN YENİ GÖREVİ

Kärcher, Türkiye’deki Pazarlama Müdürlüğü görevine Gökçe Dönmez’in atandığını duyurdu. Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Dönmez, Sabancı Üniversitesi’nde Liderlik ve Ekip Yönetimi eğitimi aldı. Pazarlama stratejileri, marka lansmanı, ürün yönetimi ve ticari strateji geliştirme konularında deneyim sahibi olduğu ifade ediliyor. Son yıllarda kariyerini elektrikli ev aletleri sektöründe yoğunlaşarak devam ettiren Gökçe Dönmez, Kärcher ailesine katılmadan önce 2023-2024 yılları arasında Haier Europe Pazarlama Müdürü olarak görev yaptı.

Haier Europe’daki görevi sırasında, grubun Türkiye’deki çoklu marka stratejisinde Hoover ve Haier markalarının çok kanallı pazarlama stratejilerinin planlanması süreçlerini yönetti. 2019 yılında PwC’de Pazarlama ve İş Geliştirme Uzmanı olarak, Türkiye operasyonlarının iş hacminin artırılması için stratejik planlamaya ve müşteri deneyimini geliştirmeye yönelik eylem planları hazırladı. Ayrıca iş birliklerini güçlendirmek amacıyla stratejiler geliştirdi. 2017-2019 yılları arasında Vestel’de Ticari Pazarlama Uzmanı ve Proje Pazarlama Uzmanı olarak görev alarak, ticari projelerde ürün yönetimi, fiyatlama stratejileri ve iletişim kampanyaları gibi alanlarda aktif rol üstlendi.

TİCARET DANIŞMANLIĞI VE ULUSLARARASI PROJELER

2013-2017 yılları arasında İngiliz Ticaret Odası’nda Ticaret Danışmanı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü görevlerini yürüten Dönmez, Türkiye’nin uluslararası pazarlarda tanıtımına yönelik projeler yürüttü. Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret hacminin artması için çalışmalarda bulundu ve Türkiye pazarına girmek isteyen şirketlere danışmanlık sağladı. 2025 yılı itibarıyla Kärcher Türkiye Pazarlama Müdürü olarak göreve başlayan Gökçe Dönmez, markanın ülkemizdeki bilinirliğini artırmaya ve pazar payını genişletmeye yönelik çalışmalara odaklanacak. Pazarlama ve strateji geliştirme, marka iletişimi, ticari pazarlama ve proje yönetimi konularında uzmanlaşan Dönmez, İngilizce ve Almanca dillerinde de yetkin.