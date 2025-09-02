Gökçe Gökçen, CHP’yi savundu

GÖKÇEN’DEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak sert bir biçimde karşı çıktı. Gökçen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Teslim olmamızı bekleyenler Cumhuriyet Halk Partisi’nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu unutuyorlar. Biz gerekirse kendimizi bile feda eder, Cumhuriyet Halk Partisi’ni rejimin sınırları içinde muhalefet eder duruma düşürmeyiz.” ifadelerini kullandı.

KOLTUĞU DÜŞÜNMEYENLERİN PARTİSİ

Gökçen, parti yönetiminin koltuk hırsıyla hareket edenlerin değil, önce vatanını ve halkını düşünenlerin partisi olduğuna vurgu yaptı. “Kayyum olma pahasına koltuk hırsıyla kendini düşünenlerin değil, her şeyden önce vatanını ve halkını düşünenlerin partisidir burası.” diyerek değişim fikri ve cesaretin, teslim olmayı reddeden onurlu insanların hikayesi olduğunu belirtti. Türkiye’de değişimi sağlamak için durmadan devam edeceklerini vurgulayan Gökçen, “Böyle biline.” şeklinde sonlandırdı.