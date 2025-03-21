Gökce ve Ataman Gözaltında: Detaylar Açıklandı

İSTANBUL’DA YENİ GÖZALTILAR VE YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

İstanbul’da son günlerde gündemi meşgul eden konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarına bağlı olarak yürütülen soruşturmalar. 19 Mart’tan bu yana süregelen iki ayrı operasyonda gözaltı sayısı 90’a ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasından sonra, eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve şüpheli sıfatıyla aranan Uğur Ataman da bu operasyonun son halkası oldu. Soruşturmanın içeriği ve gözaltındaki kişilerin durumu, kamuoyunda geniş yankı buluyor.

YENİ GÖZALTILAR: GÖKCE VE ATAMAN EMNİYETTE

Son gelişmelere göre, Buğra Gökce, soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İBB’de uzun bir süre önemli görevlerde bulunan Gökce’nin gözaltına alınması, operasyonun üst düzey isimleri kapsadığını ortaya koyuyor. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Uğur Ataman, Muğla’da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul’a nakledildi. Her iki ismin sorgulanma süreçleri devam ederken, İmamoğlu’nun da polise ifade vermeye başladığı bilgisi ulaştı.

GÖKCE’NİN KİMLİĞİ VE KARIYERİ

Buğra Gökce, 1974 yılında Ankara’da doğmuş bir şehir plancısıdır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olmuş, ardından aynı üniversitede yüksek lisansını tamamlayarak Japonya’da kent planlama ve ulaşım alanında eğitim almıştır. ODTÜ’den doktorasını alarak akademik kariyerine devam etmiştir. Meslek yaşamına 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başlayan Gökce, 2002-2007 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda görev almış ve 2006-2007 döneminde Genel Başkanlık yapmıştır. 2014-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ni yürüten Gökce, 2019’da İBB Genel Sekreter Yardımcılığı’na atanmıştır. İstanbul’da afet odaklı kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol üstlenmiştir. 2024 yılında CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş ve aynı yıl İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı’na atanmıştır.