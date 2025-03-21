Gökce ve Ataman Operasyonunda Yeni Gelişmeler

İstanbul’un Gündeminde Soruşturmalar ve Gözaltılar

İBB’YE YÖNELİK SUÇLAMALAR VE OPERASYONLAR

İstanbul’da son dönemde en çok tartışılan konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “yolsuzluk” ve “terör” suçlamaları etrafında gelişen soruşturmalar. 19 Mart’tan bu yana devam eden iki ayrı operasyonda gözaltı sayısı 90’a ulaştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ortaya çıkardığı olaylar hâlâ gündemde kalırken, eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve şüpheli olarak aranan Uğur Ataman, operasyonun son halkaları oldu. Soruşturmanın ayrıntıları ve gözaltındaki isimlerin durumu, kamuoyunda geniş yankılar yaratıyor.

SON GÖZALTILAR: GÖKCE VE ATAMAN EMNİYETTE

Soruşturma çerçevesinde, son olarak Buğra Gökce İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. İBB’de uzun yıllar kritik görevlerde bulunan Gökce’nin gözaltına alınması, operasyonun üst düzey isimlere kadar uzandığını ortaya koyuyor. Ayrıca, hakkında yakalama kararı bulunan Uğur Ataman da Muğla’da güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak İstanbul’a nakledildi. Her iki ismin de sorguları sürerken, İmamoğlu’nun da polise ifade vermeye başladığı bilgisi edinildi.

BUĞRA GÖKCE KİMDİR? KARIYERİ VE GEÇMİŞİ

Buğra Gökce, 1974 doğumlu bir şehir plancısıdır. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden 1995 yılında mezun olan Gökce, ardından aynı üniversitede yüksek lisans yapmış ve Japonya’da kent planlama ve ulaşım alanında eğitim almıştır. ODTÜ’den doktorasını alarak akademik kariyerini güçlendirmiştir. Meslek hayatına 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başlayan Gökce, 2002-2007 arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda görev yapmış, 2006-2007 yıllarında Genel Başkanlık görevini üstlenmiştir. 2014-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüş, 2019’da İBB Genel Sekreter Yardımcılığı pozisyonuna gelmiştir. İstanbul’da afet odaklı kentsel dönüşüm projelerinde önemli roller almış, 2024 yılında CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuş ve aynı yıl İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı’na atanmıştır.