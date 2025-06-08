Gündem

Gökçeada Açıklarında 5.2 Büyüklüğünde Deprem

gokceada-aciklarinda-5-2-buyuklugunde-deprem

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.46’da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak belirtildi. Ayrıca depremin merkez üssünün Gökçeada’ya 130,85 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ FARKLI BİR BÜYÜKLÜK BELİRTTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak tanımlıyor ve büyüklüğünü 5,4 olarak aktarıyor. Bu durum, farklı kaynaklardan gelen bilgiler nedeniyle keşfe konu oldu.

ÖNEMLİ

Flaş

Kirazpınar’daki Tesis Yangınla Karşılaştı

Gebze'deki belediye çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çabası sonucu söndürüldü.
Flaş

Yunus Polisleri Baskın Düzenledi

Sarıyer'de yunus polisleri, uyuşturucu madde üretilen eve baskın düzenleyerek 19 kök Hint keneviri ve çeşitli narkotik maddeler ele geçirdi. Şüpheli tutuklandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.