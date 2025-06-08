Gökçeada Açıklarında 5.2 Büyüklüğünde Deprem

5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 15.46’da Çanakkale Gökçeada açıklarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak belirtildi. Ayrıca depremin merkez üssünün Gökçeada’ya 130,85 kilometre mesafede olduğu açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ FARKLI BİR BÜYÜKLÜK BELİRTTİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Yunanistan olarak tanımlıyor ve büyüklüğünü 5,4 olarak aktarıyor. Bu durum, farklı kaynaklardan gelen bilgiler nedeniyle keşfe konu oldu.