Gökçeada Belediye Başkanı tutuklandı

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in tutuklandı.

Çanakkale’de yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin’in tutuklandığı öğrenildi.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden, Belediye Başkanı Ünal Çetin’in de aralarında olduğu 3’ü tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D, eski İYİ Parti Gökçeada İlçe Başkanı H.E, kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B’nin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından Çanakkale Adliyesine getirildi. Savcılık tarafından sorgulanan Çetin ve diğer 5 şüpheli, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.