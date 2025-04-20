Gökçeada’da 8 Yaşındaki Çocuk Tahliye Edildi

ÇOCUĞUN TIBBİ TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde hastalanan 8 yaşındaki bir çocuğun tıbbi tahliyesi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapıldı. B.G. (8) isimli çocuğa testis torsiyonu teşhisi konulduktan sonra rahatsızlanma yaşandı. Çanakkale 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden gelen tahliye talebi doğrultusunda, B.G’nin tahliyesi için Batı Marmara Grup Komutanlığına bilgi verildi.

AMBULANSA ULAŞTIRILDI

Sağlık Güvenlik Botuna alınan B.G., bilinci açık bir şekilde Kabatepe Feribot iskelesine getirildi. İskelenin yanında bekleyen ambulansa alınan çocuk, Çanakkale’ye ulaştırılarak tedavi altına alındı.