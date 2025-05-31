Gökçeada Ultra Trail, 900 Sporcu Katıldı

GÖKÇEADA ULTRA TRAIL HEYECANI DORUKTA

Çanakkale’nin doğal ve tarihi güzellikleri arasında yer alan Gökçeada Ultra Trail, 900 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Gökçeada Kaymakamlığı, Gökçeada Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gökçeada Spor Kulübü destekleriyle, Uluslararası Patika Koşusu Birliği (ITRA) yönetmeliğine uygun yapılan yarışta sporcular, farklı parkurlarda ter döktü. Bu yıl 5K, 11K, 33K ve 44K olmak üzere dört farklı parkurda yarışan atletlerin startı, Gökçeada Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu ve Intersport Pazarlama Direktörü İlayda Yağmur Saray tarafından verildi.

PARKURDAKİ BAŞARI DOLU ANLAR

Gökçeada Ultra Trail’de, 44K parkurunda erkeklerde Bilal Öztürk birinci, Güngör Özege ikinci, Uğur Penlivan ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise birincilik madalyasını Ekaterina Troshanova, ikinciliği Aysel Yalaç Dolay, üçüncülüğü ise Itır Atadiyen elde etti. Ayrıca, 33K kategorisinde erkeklerde Fatih Topçu birinci olurken, Göksel Çelik ve Yunus Burak Bilcan sırasıyla ikinci ve üçüncü oldu. Kadınlarda ise Nebahat Yılmaz birinci, Melike Güler Ekerim ikinci, Ekin Polat üçüncü sırayı aldı. 11K kategorisinin erkeklerinde Ercan Geleş birinci, Aytaç Ege ikinci, Soykan Baykal üçüncü olurken, kadınlarda Gamze Boz birinci, Çağla Elmas ikinci, Semra Çelik ise üçüncü konumda yer aldı. 5K yarışında erkeklerde Vedat Altan birinci, Etem Dönmez ikinci ve Serhat Dalgıçer üçüncü aday olurken, kadınlarda Sümeyra Azaplar birinci, Özge Sevim ikinci, Katharina Wagner üçüncü tamamladı. dereceye giren sporculara kaleköy limanı’nda yapılan ödül töreninde ödülleri verildi.

PARKUR KOORDİNATÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Gökçeada Ultra Trail Parkur Koordinatörü Faruk Kar, törende yaptığı konuşmada yarışın zorlu geçtiğine vurgu yaptı. “Bu yıl katılımcı sayımız, geçen seneye göre yüzde 80 artmış durumda. Bu da katılımcıların memnuniyetini gösteriyor. Herkes, bir arkadaşını, dostunu, eşini getirerek burada yer aldı. Gerçek bir trail parkuru oluşmakta ve katılımcılar, farklı zeminlerde koşarak çok ilgi çekiyor. Katılımcılar, kekik kokuları eşliğinde koşarken adanın zirvelerinde yer alarak start noktasının her yerinden görünümünü değerlendirebildiler,” diye belirtti.