“Gökçeada ve Bozcaada Feribot Seferleri İptal”

OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE SEFERLER İPTAL

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında taşıma yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi’ndeki kötü hava koşulları sebebiyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm feribot seferlerinin iptal olduğunu bildirdi.

GESTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA

Gestaş firmasından gelen açıklamada, “16.11.2024 Cumartesi (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 16.11.2024 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadesi kullanıldı.