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Gökçek’in Dilek İmamoğlu’na Mesajı Tepki Çekti

MELEH GÖKÇEK’İN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIMI

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu hakkında yaptığı mesajlarla dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısının “Kocası hapse girmedi mi? Ne bu neşe?” paylaşımını alıntılayan Gökçek, Dilek İmamoğlu’na yönelik sert bir yorumda bulundu.

DİLEK İMAMOĞLU’NA YÖNELİK TEPKİLER

Gökçek, bu paylaşımında “Belli ki kocanın içeriye girmesinden çok memnunsun. Aranız açıkmış. Bu kadar belli etmene gerek yok. Şimdi Ekrem bunu duyunca acayip canı sıkılmıştır” şeklinde ifadeler kullandı. Sosyal medyadaki tepkilerin artması üzerine ise bu mesajını hızlıca sildi.

KALP İŞARETİ YAPAN FOTOĞRAF

Melih Gökçek, ardından Dilek İmamoğlu ve oğlunun Saraçhane’de halkın önünde kalp işareti yaptığı bir fotoğrafı alıntılayarak “Ya hayret etmemek mümkün değil. Karısı da oğlu da sanki kutlama yapıyorlar” yazdı. Bu durum, Gökçek’in Dilek İmamoğlu hakkındaki tutumunu tekrar gündeme getirdi.

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