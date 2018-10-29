Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isteğiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığından istifa eden Melih Gökçek’ten Bahçeli’ye teşekkür geldi.

Gökçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin kendisi için söylediği sözlere teşekkür ederek, “Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir” dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Melih Gökçek, Devlet Bahçeli’nin kendisi için söylediği “Sayın Gökçek’e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorum derse MHP’ye şeref kazandırır” sözlerini değerlendirdi. Gökçek, “Sayın Bahçeli, Türkiye’nin başı sıkıştığı her anda, ülkenin düze çıkışında anahtar rolü oynamış bir vatanseverdir. Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir. Sözleri bana şeref vermiştir. Teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

TRT