Gökçek: Zarar vermemek için susuyorum

Eski Ankara Büyükeşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti’den kendisine yönelik yapılan açıklamaya değindi ve davasına zarar vermemek için konuşmadığını belirtti.

Melih Gökçek, kendisi için “Görevi bırakması iş olsun diye istenmedi” diyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’ya Twitter’dan yanıt verdi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın “Gökçek’in görevi bırakması iş olsun diye istenmedi” açıklamasına tepki gösterdi.

Twitter’dan açıklamalarda bulunan Gökçek, “Ya sabır celle celalühü… Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum” ifadesini kullandı.

Yazıca’ya çağrıda bulunan Gökçek, şöyle devam etti:

“Benimle ilgili kamuoyunun önüne çıkamayacak bir suçum varsa açıklamazsan namertsin. Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma. Vallahi tozunu atarım.”

NTV