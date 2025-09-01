Gökçeli Köyü Derneği Çocuklara Destek Verdi

ÖĞRENCİLERE DESTEK AMAÇLI YARDIMDA BULUNULDU

Bingöl’ün Gökçeli Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, öğrencilere çanta, kırtasiye malzemesi ve forma temin etti. Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde 150 çocuğa okul çantası, kırtasiye seti ve köy takımının renklerini taşıyan forma hediye ediyor. Dağıtım, köyde ve ona bağlı 7 mezrada gerçekleşirken, kent merkezindeki öğrencilere de dernek binasında düzenlenen etkinlikle hediyeleri ulaştırıldı. Etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

GELECEĞE YATIRIM OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Murat Gündü, öğrencilere yapılan desteğin sadece bir yardım olmadığını, aynı zamanda köyün geleceğine bir yatırım olduğunu vurguladı. Çocuklara eğitim öğretim öncesi hediyelerini ulaştırdıklarını anlatan Gündü, “İki evladımız için 40 kilometre yol gittik, gözlerindeki sevinç bize yeterli geldi. Çocuklarımızın eğitim hayatına katkı sunmak ve köyümüzün değerlerini onlara armağan etmek büyük bir gurur. Onların mutluluğu en büyük motivasyon kaynağımız oldu. Bu dayanışmayı büyüterek sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.