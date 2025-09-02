Gökçen: Teslim Olmayız, Vatan Söz Konusu

GÖKÇEN’DEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN YÖNETİME TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın görevden alınmasına yönelik sert bir tepki verdi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gökçen, “Teslim olmamızı bekleyenler Cumhuriyet Halk Partisi’nin savaş meydanlarında kurulmuş bir parti olduğunu unutuyorlar.” diyerek parti kimliğine vurgu yaptı.

PARTİ KİMLİĞİ VE DEĞİŞİM VURGUSU

Gökçen, parti olarak kendilerini feda etmeye bile hazır olduklarını belirtti ve, “Cumhuriyet Halk Partisi’ni rejimin sınırları içinde muhalefet eder duruma düşürmeyiz.” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, kayyum olmayı göze alarak kendi koltuk hırsları peşinde koşanların değil, vatanını ve halkını düşünenlerin partisinde olduklarını dile getirdi. Değişim fikrinin cesaret gerektirdiğini belirterek, “Türkiye’de değişimi tamamlayıncaya kadar da bir adım geri durmayacak, bir kelime eksik söylemeyeceğiz.” şeklinde konuştu.