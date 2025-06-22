Gökçeyazı’da Araç Şarampole Uçtu

OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

Balıkesir’in Gökçeyazı Mahallesi’nde yaşanan bir kaza, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu meydana geldi. Edremit-Balıkesir karayolunun Gökçeyazı Mahallesi bölümünde, Edremit yönünde ilerleyen 16 AD 329 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle şarampole uçtu.

KAZADA İKİ YARALI

Olayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri hızlıca olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri, otomobilde bulunan A.C.Ö. ve D.Ö.’yü yaralı olarak 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, hastaneye sevk edilirken kazanın detaylarıyla ilgili bir soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.