Gökgöl Mağarası, 3.966 Ziyaretçi Ağırladı

ZONGULDAK’TA GÖKGÖL MAĞARASI’NDA REKOR ZİYARET

Kurban Bayramı sırasında Zonguldak’taki turizm noktası Gökgöl Mağarası, toplam 3 bin 966 kişiyi ağırladı. Milyonlarca yıllık mercan fosilleri, ilgi çekici sarkıt, dikit, sütun ve travertenleriyle dikkat çeken mağara, son zamanlarda keşfedilen kabuklu türüyle de bilimsel araştırmalara sahne oluyor. Bayram tatilinde mağara, ziyaretçilerini karşılamaya devam etti.

Türk bilim insanları tarafından yürütülen çalışmalar, “gammarus tumaf” ismi verilen yangıç türünün keşfedildiği yer olarak mağarayı önemli kılıyor. Mağaranın girişinde yer alan bilgilendirme panoları sayesinde gelen ziyaretçiler, hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki diğer mağaralar hakkında bilgi alma fırsatı buldu.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Gökgöl Mağarası, yürüyüş parkurları, cam köprüler ve seyir terası gibi alanlarıyla da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca temiz hava ve mikroklima özelliğiyle sağlıklı bir deneyim sunan mağara, ziyaretçilerine turizme açık olan 875 metrelik bölümünde keşif yapma imkanı sağladı.

ZİYARETÇİLERDEN BEĞENİ DOLU YORUMLAR

Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 966 ziyaretçiye ev sahipliği yapan mağara, farklı bir deneyim yaşatıyor. İstanbul’dan gelen Emirhan Genç, “Çok büyük bir mağara. Ülkemizde böyle yerlerin olması gerçekten çok değerli.” ifadelerini kullandı. Yine İstanbul’dan gelen Hasan Yıldız, mağaranın ışıklandırmasının ve gezi yolunun çok güzel olduğunu belirtti ve “Mağarayı çok beğendim.” dedi.