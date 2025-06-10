Gökgöl Mağarası’na 3 Bin 966 Ziyaretçi Geldi

KURBAN BAYRAMI’NDA ZİYARETÇİLERİN AKININA UĞRADI

Zonguldak’taki turizm merkezi olan Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı süresince toplamda 3 bin 966 ziyaretçiyi ağırladı. Galerileri, sarkıtları, dikitleri, sütunları ve travertenleri ile dikkat çeken bu doğal güzellik, milyonlarca yıllık mercan fosilleri ve son günlerde keşfedilen kabuklu türüyle bilimsel araştırmalara konu oluyor. Bayram tatilinde de ziyaretçilerini karşılamaya devam eden Gökgöl Mağarası, sunduğu benzersiz doğal yapısıyla yerli ve yabancı konuklara hitap ediyor.

MAĞARA HAKKINDA BİLGİLER SUNULUYOR

Türk bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışmada, “gammarus tumaf” olarak adlandırılan yangıç (kabuklu sınıfı canlılar) türünün keşfedildiği yer olarak dikkat çeken mağara, ziyaretçilerine giriş kısmındaki bilgilendirme panoları ile hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki diğer mağaralar hakkında bilgi sağlıyor. Yürüyüş parkuru, cam köprüleri ve seyir terası bulunmasıyla da ilgi çeken Gökgöl Mağarası, temiz havası ve mikroklima özelliği ile ziyaretçilerin beğenisini kazanıyor. Ziyaretçiler, mağaranın turizme açık 875 metrelik bölümüyle keşif yapmanın keyfini çıkarıyor.

ENDEKSLİ BİR DENEYİM SUNUYOR

Kurban Bayramı tatilinde 3 bin 966 kişiyi ağırlayan bu doğal oluşum, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. İstanbul’dan Zonguldak’a gelen Emirhan Genç, “Çok büyük bir mağara. Ülkemizde böyle yerlerin olması gerçekten çok değerli” diyerek beğenisini ifade etti. İstanbul’dan gelen Hasan Yıldız ise özellikle mağaranın ışıklandırmasının ve gezi yolunun çok güzel olduğunu vurgulayarak, “Mağarayı çok beğendim” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.