Gökhan Akkan, Antalyaspor’u konuk ediyor

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı, koşulların eşit olduğu bir sonuçla, golsüz süreklilikle tamamlandı.

İLK YARIDA HIZLI ATAKLAR

Müsabakanın ilk 2 dakikasında Gençlerbirliği sağ kanattan girdi. Metehan Mimaroğlu, çaprazdan kaleye yaptığı vuruşta, kaleci Abdullah Yiğiter’in müdahalesiyle korner atışına sebep oldu. 10. dakikada ise Antalyaspor’un Tomas Cvancara, savunmanın hatasından faydalanarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Gökkan Akkan bu tehlikeli vuruşu başarıyla kurtardı.

TEKNİK HEYETLER VE KADROLAR

Müsabakada stat olarak Eryaman seçildi, hakem triosu Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut ve Mert Bulut’tan oluşuyor. Gençlerbirliği’nin kadrosunda kaleci Gökhan Akkan’ın yanı sıra, Thalisson, Dimitrios Goustas, Matej Hanousek ve diğer oyuncular yer alıyor. Antalyaspor tarafında ise Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek ve Kenneth Paal gibi isimler yer almakta. Antalyasporlu Kenneth Paal, bu maçta sarı kart gören oyuncu oldu.

Bingöl’deki Kaza Sonucu 11 Yaralı

Bingöl-Elazığ karayolunda iki ticari aracın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar için sağlık, polis ve jandarma ekibi olay yerine gönderildi.
Aksaray’da Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Aksaray'da alkollü araba kullanarak kazaya karışan sürücü, altı ay ehliyetsiz kalacak. Olayda yaralanma yaşanmadı ve sürücünün alkol miktarı yasal sınırın 4 katı çıktı.

