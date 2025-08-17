Gökhan Akkan, Antalyaspor’u konuk ediyor

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı, koşulların eşit olduğu bir sonuçla, golsüz süreklilikle tamamlandı.

İLK YARIDA HIZLI ATAKLAR

Müsabakanın ilk 2 dakikasında Gençlerbirliği sağ kanattan girdi. Metehan Mimaroğlu, çaprazdan kaleye yaptığı vuruşta, kaleci Abdullah Yiğiter’in müdahalesiyle korner atışına sebep oldu. 10. dakikada ise Antalyaspor’un Tomas Cvancara, savunmanın hatasından faydalanarak kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Gökkan Akkan bu tehlikeli vuruşu başarıyla kurtardı.

TEKNİK HEYETLER VE KADROLAR

Müsabakada stat olarak Eryaman seçildi, hakem triosu Oğuzhan Aksu, Erkan Akbulut ve Mert Bulut’tan oluşuyor. Gençlerbirliği’nin kadrosunda kaleci Gökhan Akkan’ın yanı sıra, Thalisson, Dimitrios Goustas, Matej Hanousek ve diğer oyuncular yer alıyor. Antalyaspor tarafında ise Abdullah Yiğiter, Sander Van de Streek ve Kenneth Paal gibi isimler yer almakta. Antalyasporlu Kenneth Paal, bu maçta sarı kart gören oyuncu oldu.