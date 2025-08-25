Gökhan Atakan’ın Ölümüne Doktor Neden Oldu

GÖKHAN ATAKAN’IN ÖLÜMÜNDE ŞOK GELİŞME

2006 yılında ‘karpuz yıkarken nehirde boğulduğu’ düşünülen mühendis Gökhan Atakan’ın, Dr. Erdal Bektaş tarafından öldürüldüğü kesinleşti. Atakan’ın eşiyle yasak aşk yaşayan katil doktor Bektaş, yıllar sonra ortaya çıkan ses kaydıyla cinayetini itiraf etti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Dr. Bektaş, duruşmanın ardından Erzurum Adliyesi’nden kaçtı ve kayıplara karıştı.

FİRAR VE CENAZE TÖRENİ

8 Temmuz’da Erzurum Adliyesi’nde yapılan duruşmada müebbet hapis cezasına çarptırılan Bektaş, SEGBİS odasındaki boşluktan yararlanarak adliyeden kaçmayı başardı. 48 günlük firarının ardından Dr. Bektaş, ölü olarak bulundu. Günlerce aranan Bektaş’ın cenazesi dün Bursa’da kılınan ikinci namazının ardından defnedildi.

GEÇMİŞTE YAŞANANLAR

19 yıl önce Sakarya Nehri’nde Gökhan Atakan’ın cansız bedeni bulunmuştu. Yapılan ilk incelemeler ve eşi Yeliz Atakan’ın ifadeleri doğrultusunda olayın bir kaza olduğu, “karpuz yıkarken nehre düşerek suda boğulduğu” tespit edilmişti. Ancak son gelişmeler, bu olayın arkasında çarpıcı bir cinayet olduğuna işaret ediyor.