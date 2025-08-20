Gökhan Böcek, Antalya’da Gözaltına Alındı

GÖZALTI SÜRECİ

Antalya’da ‘rüşvet’ soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Antalya Havalimanı’na yurt dışından gelerek dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gökhan Böcek, bugün adliyeye sevk edildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘rüşvet’ soruşturması kapsamındaki süreci yürütüyor. Bu süreçte, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı alındı.

5 Temmuz’da Muhittin Böcek ve Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınırken, Gökhan Böcek’in eşi Zuhal ve bir yaşındaki oğlu Muhittin Aslan Böcek’in İtalya’da olduğu belirlendi. Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklandı, Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Sonrasında ise Böcek, geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

EŞİYLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Gökhan Böcek, 2024’te dünyaevine girdiği Zuhal Böcek ile birlikte 27 Temmuz sabahı İstanbul Havalimanı’nda ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması’ suçlamasıyla gözaltına alınan eşinin ardından Antalya’ya döndü. Zuhal Böcek, İstanbul’dan Antalya’ya getirildikten sonra 31 Temmuz’da tutuklandı.

Gökhan Böcek, Avusturya’nın başkenti Viyana’dan dün Antalya’ya geldi ve havalimanında gözaltına alındı. Havalimanı polisi tarafından gözaltına alınan Gökhan Böcek, sonrasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

RÜŞVET SUÇLAMALARI

Gökhan Böcek, İstanbul’daki bir dosyada daha önce tutuklu yargılanan Yusuf Yadoğlu’nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, iki ayrı rüşvet eylemiyle suçlanıyor. 2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek’in, Yusuf Yadoğlu’nun ofisinde seçim çalışmaları için 25 milyon TL talep ettiği, bunun karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL’lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı ifade ediliyor. İlgili firma yetkilileri, yapılan giydirme işinin Muhittin Böcek’in seçim kampanyası çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve ödemelerin, Yusuf Yadoğlu’nun şirketleri aracılığıyla yapıldığını doğruladı.

30 MİLYON TL’LİK EV SATIŞI

İkinci rüşvet eylemiyle ilgili olarak ise 2025 yılı şubat ayında Gökhan Böcek’in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığı iddia ediliyor. Bu ödemenin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından üç parça halinde firmaya yapıldığı kaydedildi. Ödeme işlemleriyle ilgili banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi.