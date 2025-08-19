Gündem

Gökhan Böcek, Havalimanında Gözaltına Alındı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, Antalya’ya döndü ve havalimanında gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALMA TARİHİ VE SEBEPLERİ

5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı. Gökhan Böcek, yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Ancak, Antalya’ya döndükten sonra, Viyana’dan bindiği uçakla geldiğinde havalimanında gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DETAYLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması kapsamında, daha önce tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in durumu dikkat çekiyor. 5 Temmuz’da tutuklanan Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise, 27 Temmuz’da yurt dışından döndüğünde gözaltına alındı. Kerimoğlu, 31 Temmuz’da aynı soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

