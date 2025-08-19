Gökhan Böcek Havalimanında Gözaltına Alındı

YENİ GELİŞME: GÖKHAN BÖCEK GÖZALTINA ALINDI

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yurt dışında bulunan Gökhan Böcek, Antalya’ya dönüşte havalimanında gözaltına alındı.

Böcek’in Gözaltı Durumu

5 Temmuz 2025 tarihinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Gökhan Böcek, yurt dışında olduğu için gözaltına alınamamıştı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” soruşturması çerçevesinde tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek, Viyana’dan bindiği uçakla Antalya’ya geldikten sonra, havalimanında gözaltına alındı.

Soruşturmadaki Gelişmeler

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan “rüşvet” soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 5 Temmuz’da tutuklanmıştı. Ardından, Muhittin Böcek’in eski gelini Zeynep Kerimoğlu, 27 Temmuz’da yurt dışından döndüğünde gözaltına alınmış ve 31 Temmuz’da tutuklanmıştı.