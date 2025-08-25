Gökhan Budak, CHP’den İstifa Etti

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Ardahan’ın Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini duyurdu. Budak, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi’nde CHP’den Göle Belediye Başkanı olarak seçilmişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

İNANILMAZ BİR GÜVEN VE BAĞLILIK VURGUSU

Budak, “Bugün sizlerle önemli bir kararı paylaşmak üzere buradayım. Öncelikle, bana güvenerek oylarını emanet eden başta Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine ve tüm Göle halkına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güven, benim için sadece bir sorumluluk değil; aynı zamanda halkıma duyduğum sevdanın en somut göstergesidir” dedi.

HALKA HİZMET İÇİN BAĞIMSIZ YOL SEÇİYOR

Açıklamasında, “Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmi olarak istifa etmiş bulunuyorum. Bu kararın tek ve çıkarsız sebebi, Göle’ye olan bağlılığım ve halkıma daha özgür, daha etkili hizmet etme arzumdur” ifadelerini kullanan Budak, Göle’nin önemine vurgu yaptı. “Göle’yi siyasetin üstünde görüyorum. Çünkü bu makamı bana veren, herhangi bir parti değil; halkın iradesidir” diye ekledi.

GÖLE’YE HİZMETTEN TAVİZ YOK

Budak, siyasi hesaplaşmaların önünde halkın menfaatini gördüğünü belirterek, “Bu yüzden diyorum ki: Benim partim Göle’dir. Hiçbir siyasi irade, Göle halkının iradesinden üstün değildir” ifadelerini kullandı. “Hizmetsiz bir Göle’yi ardımda bırakmak, vicdanıma sığmazdı” diyen başkan, “Bugün yeni bir yolculuğa çıkıyorum. Bu yol, yine halkımla birlikte, yine Göle için olacak. Çünkü biz birlikte güçlüyüz” şeklinde sözlerini tamamladı.