Gökhan Değirmenci: “Futbol kariyerimi Kocaelispor’da bitireceğim.”

Kocaelispor Kaptanı Gökhan Değirmenci’den Açıklamalar

Kocaelispor kaptanı Gökhan Değirmenci, pazar günü Boluspor ile yapılacak maç öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Değirmenci, “Kocaelispor bana çok şey kattı. En önemlisi 2 şampiyonluk kattı. Kocaelispor’un yeri bende apayrı oldu. İnşallah futbol kariyerimi burada sonlandırırım” ifadesini kullandı. Kocaelispor, Trendyol 1. Lig’de şampiyon olarak bu sezonu kapattı. Takım, antrenmanlarını Körfez Brunga Tesisleri’nde sürdürüyor.

Şampiyonluk Hedefiyle İlerledik

Sezona şampiyonluk hedefi ile başladıklarını belirten Gökhan, “Sezon başından beri şampiyonluk hedefiyle kurulan bir takımdık. Ligin 6. ya da 7. haftasında liderliği aldık. Ara ara duraksamalar oldu ama yaptığımız avantajı koruyarak buraya geldik. Ligin bitmesine 4 maç kala şampiyonluğumuzu garanti ettik ve bu hedefi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Önemli Maçlar ve Performans

Birkaç maçın kendisi için özel olduğunu da belirten Değirmenci, “Sakarya deplasmanında galip geldiğimiz maçta çok mutluydum. Uzun süredir orada yenemiyorduk. Bolu maçı da çok kritik bir andı. O maçı zor bir ortamda kazandık. Bu sezon en iyi performansımı Ümraniye maçında gösterdim, birkaç pozisyon ürettim. Bandırma maçı ise beklemediğimiz bir sonuçla bitti ve biraz üzüldüm ama böyle oynamaya devam edersek hedefimize ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

Kocaelispor’da Gelecek Hedefleri

Gökhan, “Kocaelispor’un yeri bende apayrı oldu” derken, kariyer hedefini 40 yaşına kadar futbol oynamak olarak belirtti. “Sözleşmem sezon sonunda uzatıldı. Burada çok mutluyum ve iyi bir bağ oluşturduğumuza inanıyorum. Takım olarak kendimize yakışanı yapmayı sürdüreceğiz” dedi. Ardından antrenman yaparken, 23 Nisan dolayısıyla bir çocuğun idmanı yönettiği gözlemlendi.