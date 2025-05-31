Gökhan Gönül, Fenerbahçe’ye geri dönüyor

FENERBAHÇE’YE DÖNÜŞ HAZIRLIĞI

Futbolculuk kariyerinde iki farklı dönemde Fenerbahçe formasını giymiş olan Gökhan Gönül, sarı-lacivertli ekibe geri dönme hazırlığı yapıyor. Ümit Milli Takım’daki teknik direktörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül, ayrılışının ardından yaptığı açıklamada, “Çizdiğim kariyer yolculuğuna dinamikleri çok farklı olan kulüp deneyimini de ekleyip bilgi birikimimi artırmak, tecrübelerimi pekiştirmek istiyorum.” ifadelerini kullandı. Gökhan Gönül’ün yeni adresinin Fenerbahçe olacağı kesinleşti.

JOSE MOURINHO’NUN EKİBİNE KATILIYOR

40 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe yönetimi ile yaptığı görüşmeler sonucunda, Jose Mourinho’nun teknik ekibinde görev alma konusunda anlaşma sağladığı öğrenildi. Gökhan Gönül’ün, Portekizli teknik adamın ekibinde yaşanacak kadro değişikliklerinin ardından resmi olarak duyurulması bekleniyor. Gökhan Gönül, Fenerbahçe’deki iki döneminde toplam 361 maçta 14 gol ve 54 asistlik bir performans sergiledi.