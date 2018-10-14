Gökhan Gönül’den Güneş’e el hareketi

Beşiktaş’ın hazırlık maçında Gökhan Gönül krizi çıktı. Teknik adam Şenol Güneş’in ikazlarına karşı el kol hareketi yapan oyuncu oyundan alındı.

Beşiktaş da diğer takımlarda olduğu gibi millî arayı hazırlık maçlarıyla geçiriyor. Siyah-beyazlılar dün 21 yaş altı takımıyla bir hazırlık karşılaşması oynadı. Ancak uzun bir süredir takımdan ayrı kalan ve âdeta unutulan Gökhan Töre, bu maça damgasını vurdu. Sakatlıktan kurtulmasına rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in gözüne bir türlü girmeyi başaramayan Gökhan Töre, antrenman maçındaki hareketleri sonrası hocasından fırçayı yedi. Fiziksel olarak hazır duruma gelmediği gözlemlenen Gökhan Töre’nin hareketleri tecrübeli hocayı oldukça kızdırdı.

Neden zoru seçiyorsun?

Kenarda karşılaşmayı takip eden Güneş, 26 yaşındaki oyuncuya daha basit oynaması yönünde ikazlarda bulundu. Gökhan Töre’ye, “Neden hep zoru seçiyorsun?” çıkışını yapan tecrübeli teknik adam, ikazlarını dikkate almayan ve el kol hareketleriyle tepki veren futbolcusunu oyundan alarak, soyunma odasına gönderdi. Gökhan Töre bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi elemelerinde 3 maçta 42 dakika görev aldı ve 1 asist yaptı. Yıldız oyuncu toplamda ise 6 maçta 146 dakika forma giyebildi.

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