Gökhan Gönül’ün yerine o gelecek

Beşiktaş’ta forma giyen Gökhan Gönül’ün yerine siyah-beyazlı ekibin, Hırvatistan’dan bir oyuncu getirileceği iddia edildi.
Beşiktaş’ın transferde rotayı Hırvatistan’a çevirdiği ortaya çıktı. Kadrosunda Gökhan Gönül dışında sağ bek kalmayan siyah-beyazlıların, 34 yaşındaki futbolcuya alternatif bir isim arayışında olduğu belirtildi.
Hırvat basınına göre Kartal, Osijek takımında top koşturan 24 yaşındaki sağ bek Alen Grgic’i kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş’ın gönderdiği temsilcilerin geçtiğimiz Perşembe günü ülkede oyuncunun transferiyle ilgili görüşmelerde bulundukları bildirildi.
Ara transfer döneminin kapandığına dikkat çekilirken, Beşiktaş’ın futbolcuyu transferinin yaz transfer dönemine kaldığı belirtildi. Grgic 17 lig maçında formasını giydiği Osijek’te bu sezon, 1 gol atarken, 4 asist yaptı.
ŞAMPİY10