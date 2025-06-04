Gökhan Gül Ayrılacak, Transfer Bekleniyor

KASIMPAŞA’DA GÖKHAN GÜL’E VEDA ZAMANI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 47 puanla 10’uncu sırada tamamlayan Kasımpaşa’da tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Gül, mavi-beyazlı ekipten ayrılıyor. 30 Haziran itibariyle sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalya Serie A’dan Genoa, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al-Wahda, Almanya Bundesliga’dan SC Freiburg, Rusya ekibi FK Krasnodar ve Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor’dan birine transfer olması bekleniyor.

Al-Wahda yönetimi, Gökhan Gül’ün transferi için oyuncuyu ve menajerini yüz yüze görüşmeye davet etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geleceği ile ilgili kararını ilerleyen süreçte verecek. Gökhan Gül bu sezon Kasımpaşa formasını 25 maçta giydi ve 2 gol ile 3 asistlik katkı sağladı, toplamda 1565 dakika süre aldı.