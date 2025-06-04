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Gökhan Gül, Kasımpaşa’dan Ayrılıyor

KASIMPAŞA’DA GÖKHAN GÜL AYRILIĞI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu 47 puanla 10’uncu sırada bitiren Kasımpaşa’da tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan Gül, mavi-beyazlı ekipten ayrılıyor. Sezon tamamlandıktan sonra 30 Haziran itibarıyla sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki futbolcunun, İtalya Serie A’dan Genoa, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Al-Wahda, Almanya Bundesliga’dan SC Freiburg, Rusya’nın FK Krasnodar takımı ve Süper Lig’in yeni temsilcisi Kocaelispor gibi kulüplerden birine transfer olması bekleniyor.

Al-Wahda yönetimi, Gökhan Gül’ün transferi için oyuncuyu ve menajerini yüz yüze görüşmeye davet etti. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyeriyle ilgili nihai kararı ilerleyen günlerde verecek. Bu sezon boyunca Kasımpaşa formasını 25 kez giyen Gökhan Gül, 2 gol ve 3 asistle takıma katkı sağlarken, toplamda 1565 dakika sahada kaldı.

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