Gökhan Gülyurt, Polislere Uymadı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI

CHP’li vekiller ve genel başkan yardımcılarını taşıyan otobüsün şoförü Gökhan Gülyurt hakkında, polislerin “dur” ihtarına uymayıp aracı üzerlerine sürmesi nedeniyle, zincirleme “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 13 yıl 6 ay hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Mehmet Ö, Okan A, Okan Y, Sare Y. ve Yasemin K, müşteki olarak yer alırken, şoför Gökhan Gülyurt şüpheli olarak bulundu.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİSLERİN İFADELERİ

İddianameye göre, CHP’li vekillerle genel başkan yardımcılarının bulunduğu makam otobüsü, 23 Nisan’da Hipodrom Caddesi’nden Talatpaşa Caddesi yönüne Gitmekteyken, polisler Sare Y. ve Okan A, otobüsü durdurmak için “dur” ikazında bulundu. Fakat Gülyurt, aracı bu polislerin üzerine sürdükten sonra Talatpaşa Bulvarı’ndan Altınsoy Caddesi’ne dönerek Ankara Adliyesi istikametine devam etti. Adliye önünde görevli polis Mehmet Ö, elini kaldırarak şüpheliye “dur” ihtarında bulundu fakat otobüs durmadı ve polis, çarpmaması için yolun kenarına atlamak zorunda kaldı.

GÜLYURT’UN SAVUNMASI VE İDDİANAMENİN GEREKÇELERİ

Gökhan Gülyurt, ifadesinde otobüsün içinde 17 milletvekili ve 2 genel başkan yardımcısının bulunduğunu, genel başkana tahsisli makam otobüsüyle Ulus’taki eski Meclis’e gitmek istediklerini belirtti. Gülyurt, program akışına yetişmek amacıyla adliye yolunu kullandıklarını ifade ederek, “Polisler otobüsü durdurmak istedi. Fakat otobüsün ağırlığı nedeniyle duramadım. Geç kalmamak adına milletvekilleri, yola devam etmemi söylediler.” dedi.

İddianamede, şüphelinin “silahtan sayılan otobüs ile müştekilerin üzerine sürmesinin” cebir niteliği taşıdığı ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçunun tüm unsurlarının oluştuğu vurgulandı. Gülyurt’un her iki polis ekibine “dur” ihtarında bulunulmasına rağmen aracı sürmeye devam etmesi, ayrı ayrı suç işlemesi olarak değerlendirildi. Buna ek olarak, şüpheli hakkında zincirleme suç hükümlerinin de uygulanması gerektiği belirtildi. İddianamede Gülyurt’un 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.