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Gökhan Gülyurt’un Ev Hapsi Kaldırıldı

OTOMOBİL OLAYI VE GÖZALTILAR

Başkent Ankara’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenecek yürüyüş için CHP’li milletvekillerini 1. Meclis’e götüren otobüsün sürücüsü Gökhan Gülyurt, “dur” ihtarına uymayarak aracı bir polis memurunun üzerine sürdü. Bu esnada trafik polisi, otobüsün yanına kaçarak olası bir kazadan yara almadan kurtuldu.

YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI VE EV HAPSİ

Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, sürücü Gökhan Gülyurt gözaltına alındı. Gülyurt hakkında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “ev hapsi” kararı verildi. Ancak, bu karara yapılan itirazın kabul edilmesiyle birlikte, Gökhan Gülyurt’un ev hapsi kaldırıldı ve üzerindeki elektronik kelepçe çıkarıldı. Gelişmeyi CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya üzerinden açıkladı. Emir, konuya ilişkin şu şekilde belirtti:

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