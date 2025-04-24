Gökhan Günaydın, İktidarı Ciddiyete Davet Etti

DEPREM KONUSUNDA HESAP VERME GEREKLİLİĞİ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM’de yaptığı basın toplantısında, İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depreme dikkat çekerek, “Siyaset, kimin ne yaptığını ya da ne yapmadığının muhasebesini yapan ve halka hesap vermesi gereken bir düzlemdir. Dolasıyla halka ne zaman hesap vermeniz gerekiyorsa, ‘Bunu siyasetin üzerinde tutalım’ diyerek hesap verme eyleminden kaçmanıza artık kimsenin müsaade etmeyeceğini ifade edelim” dedi.

AKP’NİN SORUMLULUĞU

Günaydın, 1994 ila 2019 yılları arasında İstanbul’un AKP tarafından yönetildiğini belirterek, “Demek ki AKP bu 25 yılın hesabını vermek zorundadır. CHP ise 2019 yılından 2025 yılına kadar İstanbul’u yönetti. O halde CHP de bu yılların hesabını vermeli. Diğer tarafta merkezi hükümette de kesintisiz 23 yıldır iktidarda bulunan AKP’nin deprem ile ilgili sorumluluktan kaçma lüksü yoktur” ifadelerini kullandı.

DEVLET CİDDİYETİ VE ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI

Kanal İstanbul projesine 20 milyar dolar kaynak aktarıldığını ifade eden Günaydın, bu kaynağın 1,5 milyon riskli yapının yenilenmesi için yeterli olacağını vurguladı. “Dolayısıyla laf salatası yapmayı bir an evvel bırakıp, ciddiyetle devlet yönetimine dönmemiz gerekir. ‘Siyaset üstü kalalım’ diyerek sorumluluktan kaçmanın bir anlamı yoktur. O sorumluluk sizi çağırmaktadır. O sorumluluk, 2019 sonrası için de bizi çağırmaktadır” diyen Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işini en büyük kapasitesiyle yapmaya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, iktidarı devlet ciddiyetine ve parti devleti görüntülerinden uzaklaşmaya ve en azından deprem konusunda birlikte çalışmaya davet etti.