Gökhan Günaydın, yolsuzluk açıklamaları yaptı

AÇIKLAMALAR VE YOLSUZLUK SORUŞTURMALARI

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, Çağlayan Adliyesi önünde İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmalarıyla alakalı bir basın toplantısı düzenledi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, yaptığı açıklamada avukatların kimlerin yönlendirdiğini bildiklerini, fakat bunun kısa süre içinde açığa çıkacağını belirtti. Günaydın, “Kendi yetkilerinin çok üzerinde görev kötüye kullanarak, insanları tehdit ve şantajla muhatap kılarak, çeşitli beyanları imzalamaya zorlamaktadırlar” diye konuştu. Ayrıca, avukatlık ücreti adı altında 2 milyon dolar, 10 milyon dolar gibi çeşitli kazançlar sağlama çabası içinde olduklarını vurguladı.

İFTİRA VE KAPALILIK İDDİALARI

Günaydın, “İftira edenler, yani gerçek suçlular, yani çete liderleri çıkmakta, kendisine iftira edilenlerin ise sanal olarak dosyaları kabartılmaktadır” ifadelerini kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine karşı yapılan iftiraların ardında yatan durum hakkında detaylar paylaşan Günaydın, “Artık mesele bir İBB borsası meselesinin üzerine çıkmıştır” şeklinde konuştu. Mehmet Yıldırım ve Mücahit Birinci vakalarına dikkat çeken Günaydın, hukuki süreçlerin tekkil ve koordine bir şekilde yürütülmediğini ifade etti.

KAMUOYUNA HESAP VERİLMESİ GEREKEN KONULAR

Günaydın, açıklamalarını sürdürerek, “23 Temmuz günü Fatih Keleş’in yanına 2 avukat gidiyor. Bu avukatlar, daha önce Adem Soytekin’in iftiralarının avukatlığını yapmıştır” dedi. Bu durum sonrası Keleş’in, üzerine gelen suçlamalara şahit olduğunu ve avukatların kendisine çeşitli beyanları imzalatmaya çalıştığını söyledi. “Arkadaşlar, şunları çok açık söyleyelim. Bu İBB borsasının üzerine çıkmıştır” diyen Günaydın; Aziz İhsan Aktaş’ın geçmişteki işleri hakkında sorgulamalar yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak, Günaydın, Türkiye’de yargının kirlenmesini önlemek için “Temiz eller operasyonu” gerekliliğine değindi. “Siyaseti emniyet koridorlarından, adliye koridorlarından dizayn etmenize izin vermeyeceğiz” diyerek, bağımsız bir adaletin tesis edilmesi için mücadelelerinin süreceğini belirtti. Türkiye’nin yaşadığı sorunların çözüme kavuşması için gereken adımları atacaklarını vurguladı.