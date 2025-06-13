Gökhan Günaydın: Zeyrek hakkında Soruşturma Hazırlığı Vardı

ZETIMEK ÖNE ÇIKMAK ÜZERE GÜNDEME GETİRİLEN İDDİA

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından önce, hakkında başlatılacak soruşturma ile ilgili iddialar CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gündeme getirildi. TELE1’deki bir programda, “İlk kez açıklıyorum” diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulunan Günaydın, konunun önemine dikkat çekti.

FERDİ ZEYREK’İN TRAJİK VEFATI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldıktan sonra üçüncü günün sonunda yaşamını yitirdi. Zeyrek’in cenaze töreni, Manisa’da binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Törendeki yoğun kalabalık, Zeyrek’in halk nezdindeki sevgi ve saygısını bir kez daha ortaya koydu.

SORUŞTURMA HAZIRLIĞI HAKKINDAKİ İDDİALAR

Gökhan Günaydın, TELE1’de yaptığı açıklamada Zeyrek’in vefatından önce hakkında bir soruşturmanın başlatılacağına dair duyumlar aldığını aktardı. “Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin duyumlar geliyordu, raporlar dolanıyordu ortalıkta,” diyen Günaydın, CHP’li belediyelere yönelik bir baskı sürecinin var olduğunun altını çizdi. Bu süreçte Zeyrek’in de sıkıntı yaşayabileceğini öne sürdü.

HALKIN SEVGİSİ VE ANISINI YAŞATMA SÖZÜ

Günaydın, Zeyrek’in halk arasındaki sevgisine değindi. “Vatandaş, ‘Ben bu başkanın arkasındayım’ dedi. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, evladının arkasından ağladı,” şeklinde açıklamalar yapan Günaydın, Zeyrek’in haysiyetle anıldığını ifade etti. CHP Genel Merkezi’ne Zeyrek’in büyük bir posterinin asıldığını ve “Unutmayacağız” mesajıyla anısının yaşatılacağını açıkladı.

CHP’NİN KAYBI VE MİRASININ DEVAM ETTİRİLMESİ

Günaydın, Zeyrek’in vefatının CHP için büyük bir kayıp olduğunu vurguladı. Ancak onun mirasının, partinin mücadele azmini artıracağını belirtti. “Yaptığımız her işte onu hatırlayacağız,” diyerek Zeyrek’in anısını yaşatma sözü verdi.