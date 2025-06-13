Gökhan Günaydın: Zeyrek İçin Soruşturma Hazırlığı Vardı

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI’NIN VEFAATI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatından önce hakkında soruşturma hazırlığı yapıldığı iddiası, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından gündeme getirildi. TELE1’de katıldığı programda Günaydın, “İlk kez açıklıyorum” diyerek dikkat çekici ifadeler kullandı.

ZEYREK’İN TRAJİK VEFAATI

Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldıktan üç gün sonra hayatını kaybetti. Zeyrek’in cenazesi, Manisa’da çok sayıda kişinin katıldığı duygusal bir törenle defnedildi. Halkın gösterdiği yoğun katılım, Zeyrek’in ne denli sevilen bir şahsiyet olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SORUŞTURMA HAZIRLIĞINA DAİR DUYUMLAR

Gökhan Günaydın, TELE1’deki açıklamalarında, Zeyrek’in vefatından önce hakkında soruşturma başlayabileceğine dair duyumlar aldığını aktardı. “Ferdi Başkan’a bile bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini hissediyordum. Buna ilişkin duyumlar geliyordu, raporlar dolanıyordu ortalıkta,” diyen Günaydın, CHP’li belediyelere yönelik baskı dalgalarına dikkat çekti. Günaydın, Zeyrek’in de bu sürece dahil olma ihtimalinin bulunduğunu iddia etti.

Günaydın, konuşmasında Zeyrek’in halk nezdindeki sevgisine vurgu yaptı. “Vatandaş, ‘Ben bu başkanın arkasındayım’ dedi. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, evladının arkasından ağladı,” şeklinde konuşarak Zeyrek’in haysiyetle anıldığını belirtti. Ayrıca, CHP Genel Merkezi’ne Zeyrek’in dev bir posterinin asılacağını ve “Unutmayacağız” yazısıyla anısının yaşatılacağını dile getirdi.

CHP’DEN ZEYREK’E Vefa

Günaydın, Zeyrek’in vefatının CHP için büyük bir kayıp olduğunu, ancak onun mirasının mücadele azimlerini artıracağını ifade etti. “Yaptığımız her işte onu hatırlayacağız,” diyerek Zeyrek’in anısını yaşatma sözü verdi.